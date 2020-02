In Spagna sono sicuri: Mertens andrà alla Juve a parametro zero

Alla vicenda della scadenza contrattuale di Mertens si è da poco aggiunta la clamorosa voce del portale spagnolo Don Balón, secondo la quale la prossima squadra del belga sarà la Juventus di Maurizio Sarri. Mertens era già sui taccuini della dirigenza del Barcellona e del Real Madrid in quanto è uno dei giocatori più appetibili del mercato dei parametro zero.

Dopo essere arrivato al Napoli nel 2013, pare che adesso sia ora di cambiare aria. Quest’anno per colpa degli infortuni ha disputato solo 23 partite e messo a segno dieci goal e quattro assist. E nonostante i suoi 32 anni è ancora ambito dai grandi club europei.

L’ex PSV vuole trasferirsi in una squadra in cui possa conquistare qualche titolo importante, una delle pecche della sua carriera. Sarebbe stato il sostituto di Luis Suárez al Barcelloan, ma la redazione di Don Balón è convinta che la prossima destinazione di Dries Mertens sarà la Juventus in cui rincontrerà Maurizio Sarri.

I due hanno avuto un grande rapporto e a entrambi piacerebbe molto ritrovarsi. In questo modo, Cristiano Ronaldo avrebbe un nuovo crack in squadra e per di più, a parametro zero. Si tratterebbe del secondo grande trasferimento dalla Juventus al Napoli dopo il passaggio di Higuaín di qualche anno fa. Addirittura, secondo il media spagnolo mancherebbe solo l’annuncio.