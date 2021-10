In stallo il rinnovo di Fati con il Barcellona: la Juve pensa al colpo a costo zero

Le trattative per il rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona sono ferme, l’ala spagnola è in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono passi avanti per il prolungamento.

Come riporta in Spagna El Chiringuito TV, a decidere di bloccare le trattative sarebbe stato direttamente l’agente Jorge Mendes.

A monitorare con attenzione la situazione ci sarebbe la Juventus di Agnelli, pronta a farsi avanti qualora il giocatore andasse via a parametro zero.

Nonostante la fase di stallo, la volontà della giovane stella del Barcellona sarebbe quella di restare in blaugrana e non è da escludere la possibilità di trovare l’accordo nelle prossime settimane.

La Juve osserva da lontano, se l’affare tra il Barça e Fati dovesse saltare, i bianconeri tenteranno l’affondo.