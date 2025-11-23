In vista del Qarabag, si aggiorna la situazione infortuni in casa Napoli

La vittoria del Napoli contro l’Atalanta ha riportato entusiasmo in un ambiente che, nelle ultime settimane, era stato appesantito da polemiche e risultati deludenti. Il 3-1 ottenuto al Maradona ha mostrato un gruppo più compatto, determinato e capace di interpretare al meglio le indicazioni di Antonio Conte. In particolare, alcuni elementi offensivi come Neres e Noa Lang hanno offerto una prova nettamente superiore alle precedenti uscite, lasciando intravedere segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni.

La squadra partenopea, tuttavia, non può permettersi cali di concentrazione, perché martedì è in programma la delicatissima sfida di Champions League contro il Qarabag. Un match che si annuncia fondamentale per il futuro europeo della formazione azzurra. Conte, pur soddisfatto dei progressi visti contro l’Atalanta, deve ancora fare i conti con un’infermeria che continua a destare preoccupazioni. Restano indisponibili giocatori chiave come Lukaku, De Bruyne, Anguissa e il portiere Meret, ai quali si è aggiunto Gilmour, ancora fermo ai box e non in grado di recuperare in tempo.

Una nota di ottimismo arriva invece da Rasmus Hojlund. L’attaccante, apparso affaticato nel corso dell’ultima gara di campionato, sembra aver smaltito i problemi muscolari e dovrebbe essere regolarmente convocabile per l’impegno europeo. Lo stesso vale per Amir Rrahmani, che ha accusato un leggero fastidio ma non è considerato a rischio. Per Conte, si tratta di due recuperi importanti sia dal punto di vista tattico sia nell’ottica delle rotazioni.

Più complessa appare la situazione di Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro non è ancora al meglio e il tecnico non ha alcuna intenzione di forzare i tempi, consapevole delle condizioni fisiche spesso delicate dell’ex Roma. Il suo impiego verrà valutato fino all’ultimo, ma solo un recupero completo ne permetterebbe l’impiego dal primo minuto.

Fortunatamente, Conte può contare sull’eccellente momento di Miguel Gutierrez, che non sta semplicemente sostituendo Spinazzola, ma si sta rivelando una risorsa di grande affidabilità. Le sue prestazioni hanno dato solidità alla fascia sinistra e hanno permesso allo staff tecnico di non correre rischi inutili.