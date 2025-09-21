In vista di Napoli-Pisa, Conte può sorridere: confermata la buona notizia

Il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro il Pisa con una notizia che regala fiducia all’ambiente azzurro. Amir Rrahmani ha infatti completato il recupero dall’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane. Il rientro del giocatore rappresenta un elemento importante per il tecnico Antonio Conte, che potrà nuovamente contare sulla sua esperienza e solidità difensiva per tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Manchester City.

Il problema fisico di Rrahmani era emerso durante un impegno con la Nazionale del Kosovo, costringendolo a saltare partite delicate come le trasferte di campionato a Firenze e in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, anche se deve ancora ritrovare completamente la condizione ottimale. La sua presenza in squadra, comunque, è un segnale positivo per l’allenatore e per i tifosi partenopei, che vedono così rientrare un pilastro del reparto arretrato.

Per la gara in programma lunedì sera allo stadio Diego Armando Maradona, Conte dovrebbe comunque affidarsi alla coppia difensiva formata da Beukema e Buongiorno, che nelle ultime settimane hanno saputo garantire una certa stabilità. Rrahmani, infatti, dovrebbe partire dalla panchina per evitare rischi e consentirgli di ritrovare gradualmente il ritmo partita. Una scelta prudente che rispecchia la volontà dello staff tecnico di non forzare i tempi, garantendo così un pieno recupero.

L’obiettivo principale dello staff medico e tecnico è averlo al meglio per la trasferta contro il Milan, in programma domenica 28 settembre. In quella sfida, considerata uno scontro diretto di alta classifica, l’esperienza e la leadership del difensore ex Verona potrebbero rivelarsi decisive per contenere l’attacco guidato da Max Allegri. Conte sa quanto la sua presenza possa fare la differenza in partite di tale spessore.

In conclusione, il rientro di Amir Rrahmani rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli in un momento cruciale della stagione. Pur non essendo ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto, il difensore kosovaro si prepara a tornare protagonista, offrendo nuove soluzioni tattiche e sicurezza alla retroguardia azzurra. La sua progressiva reintegrazione permetterà a Conte di affrontare con maggiore serenità gli impegni ravvicinati, rafforzando le ambizioni del club partenopeo.