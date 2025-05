Palazzina in fiamme: muoiono carbonizzati fratello e sorella di 38 e 33 anni

Tragedia a Cassano, in provincia di Bari. Ieri, 27 Maggio, è divampato un incendio in un palazzo, in via Binetto. La scientifica ha trovato carbonizzati ben due corpi.

Le vittime sono i due fratelli Coppi: Vito di 38 anni e Rosa di 33. Il quadro ciclico di entrambi era abbastanza articolato. Stando a quanto scoperto, entrambi soffrivano di depressione.

I genitori, invece, sono salvi. La mamma al momento dell’incendio non era in casa. La signora si trovava in ospedale, accanto al marito, ricoverato al Policlinico di Bari.

I due, pertanto, erano soli nell’abitazione. Sul luogo, immediatamente sono giunte due volanti della Vigilanza La Fonte.

Nel corso della notte, invece, sono arrivati gli agenti del Servizio investigazioni, accompagnati dal medico legale.