Inchiesta Juventus – Cosa rischia il club bianconero?

E’ ormai nota la questione delle dimissioni del consiglio di Amministrazione della Juventus, a rinunciare ai propri incarichi sono stati il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e altri sette componenti del CdA per permettere alla società di affrontare da una posizione migliore le indagini portate avanti dalla Procura Federale.

La procura di Torino, infatti, ha aperto un’indagine per falso in bilancio e false fatturazioni. Secondo quanto emerso, il club bianconero sarà costretto a scontare 15 punti di penalizzazione mentre le altre squadre coinvolte e i rispettivi amministratori e dirigenti sono stati prosciolti.

In realtà, come riportato da Sky Sport, l’indagine sulle plusvalenze, non ancora sottoposta a giudizio, è confluita nel fascicolo sulla manovra stipendi. Quello che rischia la Juventus, quindi, potrebbero non essere soltanto i punti di penalizzazione ma, nei casi più estremi, si può arrivare anche alla retrocessione in serie B.

Le motivazioni riguardo la sentenza pronunciata arriveranno entro lunedì e nel frattempo i legali del club bianconero preparano il ricorso al collegio di garanzia del Coni.