Inchiesta Juventus, Il Napoli non viene punito per la plusvalenza Osimhen

E’ ormai nota la questione delle dimissioni del consiglio di Amministrazione della Juventus, a rinunciare ai propri incarichi sono stati il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e altri sette componenti del CdA per permettere alla società di affrontare da una posizione migliore le indagini portate avanti dalla Procura Federale.

La procura di Torino, infatti, ha aperto un’indagine per falso in bilancio e false fatturazioni mentre la Consob, parallelamente, aveva mosso accuse riguardo presunte irregolarità dell’ultimo bilancio.

Secondo quanto emerso, il club bianconero sarà costretto a scontare 15 punti di penalizzazione mentre le altre squadre coinvolte e i rispettivi amministratori e dirigenti sono stati prosciolti. A non essere coinvolto nelle indagini è stato anche il club di Aurelio De Laurentiis nonostante la plusvalenza fittizia per 19,3 milioni per arrivare a Victor Osimhen.

La spiegazione di quanto accaduto arriva dall’avvocato Mattia Grassani: “Il Napoli direi che è l’unica società di quel primo percorso che non è stata tirata nuovamente in ballo dalla Procura Federale con il ricorso per revocazione. Certamente questo è un dato tranquillizzante che certifica che l’operazione Osimhen, che ha portato il nigeriano dal Lille al Napoli con una contropartita in danaro importantissima e qualche contropartita tecnica, che comunque non ha modificato la sostanza di un giocatore che ne valesse 71 o 50 come dice la Procura, oggi ne vale più di 100 e quindi quale plusvalenza poteva essere effettuata da un club che invece ha correttamente ed intelligentemente operato sul mercato pagando 71 milioni (di cui 51 in contanti e 20 con contropartite tecniche) un giocatore che poi si è subito apprezzato e valorizzato con incrementi del 30/40% del suo valore iniziale“.