Incidente mortale: si schianta con lo scooter, muore ragazzo di 27 anni ad Ercolano

Una tragica notte ha sconvolto la comunità di Ercolano, in provincia di Napoli, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a bordo del suo scooter. Il drammatico episodio si è verificato lungo via Benedetto Cozzolino, una delle arterie principali della zona.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava percorrendo la strada in sella al suo motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un palo. L’impatto è stato devastante: nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che hanno immediatamente avviato i rilievi del caso. L’area dell’impatto è stata messa in sicurezza e sottoposta ai controlli delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore, il corpo del ragazzo sarà sottoposto a esame autoptico, su disposizione dell’autorità giudiziaria, per chiarire meglio le cause del decesso.

La notizia ha gettato nello sconforto amici, familiari e l’intera comunità locale, che si stringe nel dolore per la perdita improvvisa di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto. Su Facebook e altri social sono già decine i messaggi di cordoglio e gli omaggi in sua memoria.