Incidente per Deianira Marzano: ecco cos’è successo all’influencer

Deianira Marzano è un’esperta di gossip e influencer molto seguita su Instagram. Molto spesso le segnalazioni che arrivano alla sua pagina risultano vere, pertanto i follower ormai si fidano molto di lei. La donna ha avuto un brutto incidente che si è risolto bene fortunatamente.

INCIDENTE PER DEIANIRA MARZANO – La donna si trova attualmente in vacanza ma un brutto incidente nella doccia ha cambiato notevolmente i suoi piani. L’influencer, tramite delle Instagram stories, ha spiegato di aver riportato dei tagli (alcuni anche profondi) a causa della porta di vetro della doccia che si è sgretolata.

Ieri pomeriggio, i fan avevano notato l’assenza della Terribile da Instagram e tutti si chiedevano come fosse possibile. Effettivamente, proprio in quel momento Deianira stava subendo questo momento difficile. La donna, presa da un momento di sconforto, ha anche spiegato di essersi spaventata tanto ed è per questo che è corsa da un medico per farsi aiutare.

I tagli principali più visibili sono stati riportati sul braccio, la spalla e il decolleté. Il dottore in questione l’ha aiutata a medicarsi e coprire le ferite e successivamente, Deianira ha raccontato tutta la vicenda ai fan.

LO SFOGO DI DEIANIRA – La donna si è spaventata moltissimo e ha svelato che è stata fortunata poiché sarebbe potuta finire in modo peggiore. In lacrime, Deianira Marzano ha detto che spesso ci si arrabbia per cose futili quando, in realtà, le cose importanti sono altre. Questo episodio le è servito per comprendere questo concetto e lasciar correre avvenimenti che non dovrebbero rovinare la vita di tutti i giorni. Per vedere la foto cliccate qui.