Incidente per Tom Holland sul set del nuovo Spiderman: le sue condizioni

Secondo quanto riportato dai colleghi d’oltre manica del Daily Mail, Tom Holland avrebbe avuto un incidente durante le riprese del nuovo film di Spiderman, rinominato “Brand New Day”. L’attore è stato portato d’urgenza in ospedale

La situazione di Tom Holland: cosa gli è successo?

Secondo quanto raccontato da Dominic Holland, padre di Tom attore di Spiderman, suo figlio sarà assente dalle riprese del nuovo film di Spiderman per un po’. Il padre lo ha dichiarato durante una cena di beneficenza, dove ha rivelato che sia stato portato anche d’urgenza in ospedale.

Il giovane attore, infatti, avrebbe battuto la testa rimediando una commozione cerebrale. Inutile dire come sia stato ricoverato d’urgenza e, di conseguenza, gli siano stati eseguiti vari accertamenti e cure.

Il nuovo film di Spiderman

Intanto, continuano le riprese del nuovo film di Spiderman, rinominato “Brand New Day”. Sony Pictures lo ha annunciato al Cinema Con 2025, dove ha presentato questo nuovo gioiello del Marvel Cinematic Universe. Zendaya riprenderà il ruolo di Michelle “MJ” Jones in Brand New Day, così come i co-protagonisti Jacob Batalon e Jon Favreau. Anche Liza Colón-Zayas di “The Bear” e Sadie Sink di “Stranger Things” appariranno in Brand New Day insieme a Mark Ruffalo, così come Michael Mando e Jon Bernthal. Intanto, l’uscita è prevista per il 31 Luglio 2026.