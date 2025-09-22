lunedì, Settembre 22, 2025
HomeSpettacoloCinemaIncidente per Tom Holland sul set del nuovo Spiderman: le sue condizioni
SpettacoloCinema

Incidente per Tom Holland sul set del nuovo Spiderman: le sue condizioni

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
Tom Holland. (Immagine di Flickr).

Secondo quanto riportato dai colleghi d’oltre manica del Daily Mail, Tom Holland avrebbe avuto un incidente durante le riprese del nuovo film di Spiderman, rinominato “Brand New Day”. L’attore è stato portato d’urgenza in ospedale

La situazione di Tom Holland: cosa gli è successo?

Secondo quanto raccontato da Dominic Holland, padre di Tom attore di Spiderman, suo figlio sarà assente dalle riprese del nuovo film di Spiderman per un po’. Il padre lo ha dichiarato durante una cena di beneficenza, dove ha rivelato che sia stato portato anche d’urgenza in ospedale.

Il giovane attore, infatti, avrebbe battuto la testa rimediando una commozione cerebrale. Inutile dire come sia stato ricoverato d’urgenza e, di conseguenza, gli siano stati eseguiti vari accertamenti e cure.

Il nuovo film di Spiderman

Intanto, continuano le riprese del nuovo film di Spiderman, rinominato “Brand New Day”. Sony Pictures lo ha annunciato al Cinema Con 2025, dove ha presentato questo nuovo gioiello del Marvel Cinematic Universe.  Zendaya riprenderà il ruolo di Michelle “MJ” Jones in Brand New Day, così come i co-protagonisti Jacob Batalon e Jon Favreau. Anche Liza Colón-Zayas di “The Bear” e Sadie Sink di “Stranger Things” appariranno in Brand New Day insieme a Mark Ruffalo, così come Michael Mando e Jon Bernthal. Intanto, l’uscita è prevista per il 31 Luglio 2026.

Articolo precedente
Bianca Atzei, conferma la rottura con Stefano Corti
Articolo successivo
Da bimbo d’oro a meteora nel Napoli: la storia del brasiliano soffiato al City
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode