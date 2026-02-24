Un tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina a Nocera Inferiore, sconvolgendo l’intera comunità. A perdere la vita è stato Carmine Albero, operaio di soli 24 anni. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando dolore e sgomento tra familiari e colleghi. Ancora una volta una morte bianca segna una giornata di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato intorno alle 10 del mattino. Il giovane era regolarmente in servizio all’interno di un cantiere edile. Stava svolgendo le sue mansioni quotidiane senza apparenti criticità. L’area interessata dall’incidente è quella di via Fiano.

Durante le operazioni di lavoro, un camion stava effettuando una manovra in retromarcia. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo ha improvvisamente travolto il 24enne. L’impatto è stato estremamente violento. Le ferite riportate si sono rivelate purtroppo mortali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine. Sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica. L’attenzione degli inquirenti è ora rivolta al rispetto delle norme di sicurezza. L’ennesima tragedia riaccende il tema della tutela dei lavoratori nei cantieri.