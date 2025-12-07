Spalletti e il ritorno a Napoli, Sparnelli tuona: “Si è dimostrato ancora una volta di essere un traditore”

La sfida tra Napoli e Juventus ha riportato al Maradona una delle figure più discusse degli ultimi mesi in casa azzurra: Luciano Spalletti. L’ex tecnico del terzo Scudetto, ora alla guida dei bianconeri, è tornato davanti al suo vecchio pubblico in un clima che oscillava tra emozione, nostalgia e inevitabili tensioni.

Nonostante le polemiche della vigilia, al momento del suo ingresso in campo gli applausi hanno superato i fischi. Una parte consistente dello stadio ha voluto riconoscere a Spalletti il valore indelebile dello Scudetto conquistato, un traguardo che resterà nella storia del club. Tuttavia, non tutti hanno perdonato la sua scelta di sedersi sulla panchina della rivale sportiva per eccellenza: la Juventus. Per molti tifosi, quel passaggio resta una ferita ancora aperta.

Tra le voci critiche figura anche quella di Massimo Sparnelli, ex addetto stampa della SSC Napoli, che sui social non ha nascosto il suo disappunto. Sparnelli ha sottolineato un episodio che ha fatto discutere: secondo lui, Spalletti avrebbe compiuto un gesto poco elegante, scegliendo di arrivare in Campania solo nella mattinata di domenica, evitando volutamente ogni contatto anticipato con la città, l’ambiente e i tifosi che lo avevano sostenuto durante il percorso verso il titolo.

Sui social scrive: “Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta di essere un traditore. Ha portato la sua squadra a Napoli soltanto in mattinata, non ha voluto fermarsi nemmeno un giorno in più nel capoluogo campano (sarebbe dovuto arrivare ieri sabato sei dicembre). Bisogna togliergli la cittadinanza e darla a De Laurentiis perché il presidente la merita”. Un brutto gesto per la città e la sua ex squadra?