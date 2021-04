Incontri in settimana tra Sarri e la Roma: il punto della situazione

La Roma è concentrata sulla sfida di giovedì in Europa League con l’Ajax, in palio ci sono le semifinali e la squadra di Fonseca cercherà di sfruttare il vantaggio grazie al 2-1 conquistato all’andata in Olanda per mettere in banca la qualificazione.

Dai risultati in Europa League dipenderà il futuro di Paulo Fonseca, non certo della permanenza qualora dovesse fallire l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League.

In caso di vittoria in Europa League e o di arrivo tra le prime 4 in campionato la società confermerà il tecnico. Nel frattempo, però, a Trigoria hanno iniziato a guardarsi intorno per evitare di trovarsi impreparati qualora Fonseca andasse via.

Stando a quanto si legge stamani su Sportitalia, in settimana sono previsti nuovi incontri tra la dirigenza giallorossa e Maurizio Sarri, legato alla Juventus dall’accordo fino a giugno, accordo che dovrebbe allungarsi di un altro anno per via di una clausola.

Su Sarri, oltre alla Roma, c’è l’interesse della Fiorentina, che a fine stagione potrebbe salutare nuovamente Iachini.