Incontro Meloni-Berlusconi, clima disteso

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra la nuova Premier e Silvio Berlusconi. Clima disteso tra le parti

Nella giornata di ieri è andato in scena l’incontro tra Giorgia Meloni, neo premier italiana, e Silvio Berlusconi. Le due parti si sono incontrate dopo i presunti attriti degli scorsi giorni, con in sede di votazione per Senato e Camera parecchie polemiche.

Infatti, Forza Italia e Fratelli D’Italia sarebbero entrate in conflitto per divergenze su chi eleggere. Ora il clima sarebbe più disteso dopo l’incontro, con le due parti pronte a fare di tutto per il bene del paese.

Le dichiarazioni post incontro

Il primo Silvio Berlusconi, che attraverso il proprio canale Twitter ha detto: “Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia”.

Filtra dunque parecchio ottimismo da parte del leader di Forza Italia, con le divergenze che sembrano essere cosa ormai superata. Intanto inizia a prender forma la nuova ossatura dell’Italia, con La Russa e Fontana che si siedono rispettivamente a Senato e Camera. Giorgia Meloni si è detta contenta di queste scelte, con un governo che inizia a prendere forma.