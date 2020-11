Incontro Milik-ADL, tensione tra i due: Giuntoli fa da mediatore

In casa Napoli, nelle ultime settimane, si sta pensando a come risolvere la questione Arek Milik che, al momento, è diventata una vera e propria grana. Rifiutando le offerte durante il mercato estivo, Aurelio De Laurentiis si è adirato non poco con il giocatore per il suo comportamento.

Secondo le ultime indiscrezioni, in settimana ci sarebbe stato un incontro tra il giocatore, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, con quest’ultimo a mediare tra i due. Tra il presidente e Milik, infatti, ci sarebbero stati segnali di tensione il tutto risolto, però, con una stretta di mano.

Aurelio De Laurentiis se l’è presa con il calciatore per aver fatto saltare un’operazione ormai conclusa con la Roma.

Ora, l’obiettivo è quello di trovare un accordo che possa accontentare sia la società che il calciatore per il mercato di gennaio.

Il Napoli, ovviamente, pretende anche una cifra simbolo per cedere il suo attaccante. La scadenza di contratto a giugno 2021, infatti, pesa come una manna sulla valutazione economica del calciatore azzurro.