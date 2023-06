Incontro tra Juventus e Chelsea per Vlahovic

Il Chelsea avrebbe avuto un incontro con la Juventus per discutere di un possibile trasferimento estivo di Christian Pulisic

Il 24enne, in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione, dovrebbe lasciare il club quest’estate. Dopo aver fallito l’impatto in Premier League a causa degli infortuni e della forma fisica, Pulisic è considerato uno dei tanti giocatori in vendita.

Diversi club sono stati collegati a un’offerta per l’attaccante, tra cui i rivali della Premier League, il Manchester United e il Newcastle. Ma la Gazzetta dello Sport riporta che il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, si è recato a Londra all’inizio della settimana per un incontro con il Chelsea.

Possibilità di trasferimento di Vlahovic

Si dice che il potenziale trasferimento di Pulisic fosse all’ordine del giorno. La Juventus, come il Chelsea, si aspetta di essere impegnata nella finestra di trasferimento estiva dopo essersi qualificata solo per la Conference League. C’è anche l’interesse del Napoli, vincitore della Serie A, e del Milan.

Il Chelsea dovrebbe cedere più di 10 giocatori nel corso della finestra di trasferimento. Pulisic è in cima a questa lista, dopo aver fallito nel tentativo di impressionare sotto la guida di Frank Lampard e non aver mostrato alcun segnale di voler firmare un nuovo contratto. La Juve avrebbe chiesto 80 milioni di euro per l’attaccante serbo, ma Todd Boehly preferirebbe abbassare la cifra con un giocatore incluso. Durante l’incontro di martedì si sarebbe parlato di Ruben Loftus-Cheek e Trevoh Chalobah, due giocatori che sarebbero stati resi disponibili per un possibile scambio.