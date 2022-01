Incontro tra Tiago Pinto e Simonian a Milano: si è parlato di Banega?

Dopo il soddisfacente acquisto di Sérgio Oliveira dal Porto, José Mourinho vorrebbe continuare a rinforzare la rosa della Roma in vista della seconda metà di stagione che vede i giallorossi impegnati in piena lotta per posizioni europee con Juventus e Fiorentina. Attualmente la roma occupa il sesto posto della classifica di Serie A con 38 punti ottenuti in 23 giornate ed è a 5 punti dal quarto posto dell’Atalanta.

Secondo quanto riporta l’edizione di ieri del quotidiano La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domenica ci sarebbe stato un incontro a Milano tra Tiago Pinto e Marcelo Simonian, noto agente sportivo tra gli altri di Javier Pastore ed Éver Banega.

La Roma è alla caccia di un regista per puntellare il reparto della mediana e l’ex centrocampista dell’Inter potrebbe proprio fare al caso del portoghese vista la sua esperienza nel campionato italiano. Le ultime avventure dell’argentino sono con la maglia dell’Al Shabab e del Siviglia.

Il 33enne originario di Rosario si è un po’ allontanato dal calcio d’élite dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita e potrebbe avere voglia di rimettersi in gioco in Europa tornando a vestire la maglia di un club di Serie A. Da non scartare comunque un’altra pista, quella di un suo ritorno in Argentina.

Molti quotidiani sudamericani vorrebbero infatti un suo ritorno al Boca Juniors, club che lo ha visto crescere prima di venderlo al 2008 al Valencia per il suo primo approdo in Europa. Staremo a vedere quale sarà la sua scelta.