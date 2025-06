Milinkovic-Savic a un passo dal Napoli: si inserisce una contropartita per abbassare il prezzo

Il Napoli si prepara a definire una delle questioni più delicate del suo mercato estivo: il rinnovo del contratto di Alex Meret. Il portiere friulano, titolare della Nazionale italiana e tra i protagonisti dell’ultima stagione di Serie A, è pronto a firmare un nuovo accordo che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027. Dopo anni di alti e bassi, Meret sembra aver conquistato definitivamente la fiducia dell’ambiente partenopeo, e il presidente Aurelio De Laurentiis vuole puntare ancora su di lui per il futuro.

Nonostante la volontà di confermare Meret come pilastro tra i pali, il nuovo tecnico Antonio Conte ha espresso il desiderio di avere a disposizione una concorrenza interna forte e stimolante. Per questo motivo, il Napoli è vicino all’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic, attualmente in forza al Torino. Curiosamente, fu proprio il serbo a prendere il posto di Meret alla SPAL nel 2018, e ora si profila una nuova sfida tra i due per una maglia da titolare.

La trattativa tra Napoli e Torino per Milinkovic-Savic è in fase avanzata. Il club partenopeo è pronto a versare una cifra vicina ai 18 milioni di euro, leggermente inferiore alla clausola rescissoria. Si sta valutando anche la possibilità di inserire Cyril Ngonge come contropartita tecnica, ma l’intesa tra le parti appare comunque vicina, indipendentemente dagli eventuali scambi.

Con l’addio imminente del suo portiere titolare, il Torino è già alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi che circolano c’è quello di Elia Caprile, giovane portiere di proprietà del Napoli che attualmente milita nel Cagliari e che potrebbe essere riscattato a breve dal club sardo per circa otto milioni di euro. Caprile rappresenterebbe un’opzione di prospettiva e continuità per i granata.

Infine, un altro nome legato a questo intreccio di portieri è quello di Simone Scuffet. L’ex portiere dell’Udinese era approdato a Napoli a gennaio nell’ambito dell’operazione Caprile, ma ha avuto spazio solo in una partita, la trasferta contro il Bologna. Con il suo ritorno al Cagliari ormai certo, anche lui chiuderà una breve parentesi in azzurro, contribuendo a un’estate di grandi movimenti tra i pali delle squadre di Serie A.