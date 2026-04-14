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Incroci di mercato tra Roma e Napoli: Gasperini decisivo per bocciare un azzurro

Walter Molino
Di Walter Molino
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Gian Piero Gasperini fonte foto: By Roberto Vicario - R. Vicario, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3738109
Gian Piero Gasperini fonte foto: By Roberto Vicario - R. Vicario, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3738109

Nelle ultime ore, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, stanno emergendo ulteriori voci sul calciomercato della Roma. Il dirigente giallorosso ha lasciato intendere che, durante la scorsa estate, alcuni profili non abbiano convinto pienamente l’allenatore Giampiero Gasperini, il che ha fatto desistere la società dall’acquistarli.

Secondo le indiscrezioni emerse, le parole di Ranieri non sarebbero state generiche, ma riferite a nomi ben precisi. In particolare, l’attenzione si concentra su due giocatori che avrebbero potuto rinforzare la rosa della Roma, ma che alla fine non sono stati ritenuti adatti al progetto tecnico in costruzione.

Il primo nome è quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese finito nel mirino della dirigenza romanista prima di trasferirsi poi al Napoli. La trattativa, portata avanti da Frederic Massara con il Manchester United, si presentava complessa ma concreta. Tuttavia, nonostante l’interesse, il giocatore non avrebbe ottenuto il pieno consenso da parte dello staff tecnico.

Accanto a lui, emerge anche il profilo di Jonathan Rowe. L’esterno offensivo era stato inizialmente acquistato verso la fine del mercato estivo, ma la sua permanenza nella capitale è stata molto breve. La decisione di lasciarlo partire sarebbe stata influenzata dalle preferenze di Gasperini, che avrebbe indicato altre priorità per il reparto offensivo.

In particolare, il tecnico avrebbe spinto per un profilo diverso, come quello di Jadon Sancho, ritenuto più funzionale alle sue idee di gioco. Questi retroscena offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche interne della Roma e sulle scelte che hanno indirizzato il mercato del club.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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