Incrocio di mercato tra Napoli e Atlético Madrid: valzer tra Núñez e Sorloth

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante per ampliare il parco offensivo in vista della prossima stagione e regalare ad Antonio Conte un organico che possa competere sia per difendere lo scudetto appena conquistato sia per provare a fare da subito bene in Champions League. Gli azzurri saranno impegnati nuovamente su tre fronti e diventa perciò fondamentale avere una rosa più lunga.

Il solo Romelu Lukaku non potrà garantire i goal di cui ci sarà bisogno, per cui la società partenopea sta già pensando a un innesto in attacco che possa mettere la sua firma sui tabellini sia italiani che europei. Sono molti i nomi fatti in questi giorni: dall’ormai svincolato Jonathan David, ai più onerosi profili di Gyökeres e Sorloth, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il sogno è Viktor Gyökeres, 27 anni oggi, svedese dello Sporting Lisbona che piace in Premier e all’Atletico Madrid. Costi elevati, concorrenza e una valanga di gol: 54 in 52 partite coppe comprese; 39 su 33 partite di campionato. Una furia inarrestabile. È un sogno e resta sullo sfondo.”. L’operazione, tuttavia, rappresenterebbe un esborso forse non sostenibile, specie visto l’interesse di altri top club europei che potrebbero far scatenare un’asta internazionale.

“Tra l’altro, con l’Atletico potrebbe profilarsi un incrocio interessante di profili vari: sia il Napoli sia i colchoneros sono su Darwin Núñez, 25 anni, attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool. Con tutto questo movimento sul fronte, potrebbe crearsi un’occasione per gli azzurri: il norvegese Alexander Sorloth, 29 anni e 20 gol nell’ultima Liga. Piace”.

L’ex Villarreal ha fatto molto bene quest’anno ai rojiblancos sotto la guida di Simeone ed è un profilo che potrebbe piacere molto ad Antonio Conte. Il classe 1995, però, era stato pagato l’anno scoros 35 milioni di euro e alla luce delle buone prestazioni di quest’anno, ci sarà da capire a quanto dovrebbe ammontare l’assegno per strapparlo agli spagnoli vista anche la sua età non più giovanissima.