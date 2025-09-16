Giacomo Raspadori, critiche all’Atletico Madrid: “Investimento sbagliato”

Non sempre sotto i riflettori, ma spesso decisivo. Giacomo Raspadori ha accompagnato il Napoli nei due Scudetti dell’era De Laurentiis senza mai imporsi come perno tattico. La sua identità calcistica in azzurro è rimasta sospesa, tra ruoli provati e mai del tutto cuciti addosso, e una continuità che non è mai arrivata.

Nell’estate scorsa l’Atletico Madrid ha deciso di investire 22 milioni di euro su di lui. Un acquisto visto come mossa lungimirante: talento giovane, margini di crescita, nuove soluzioni per l’attacco . Dalla stampa iberica sono piovute critiche pesanti. Non ha usato mezzi termini Juan Arroita di DAZN Futbol Spagna:

“L’Atletico ha speso 22 milioni per un giocatore che non è titolare, e anche se lo fosse sarebbe comunque discutibile. Non lo era nemmeno al Napoli. Nelle ultime stagioni ha collezionato poche presenze dall’inizio: 11 da titolare nell’ultima, 14 nella precedente e 10 due anni fa. Non stava offrendo prestazioni di grande livello eppure l’Atletico ha deciso di puntare forte su di lui. In un campionato come la Liga, dove le spese sono oculate, questo investimento sorprende”.

“Raspadori si trova così in una fase cruciale della carriera: da una parte l’eredità vincente con il Napoli, dall’altra la necessità di conquistarsi spazio e fiducia in una realtà esigente come quella dell’Atletico Madrid. Il talento e la duttilità non mancano, ma serviranno continuità e personalità per ribaltare critiche che, al momento, lo dipingono come un affare sbagliato”.