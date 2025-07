Indiscrezione dalla Turchia: il Galatasaray interessato a un obiettivo del Napoli se salta Osimhen

Pareva che l’approdo di Victor Osimhen al Galatasaray fosse ormai solo questione di dettagli. Dopo la prima offerta del club turco rifiutata di 60 milioni, il rilancio a 75 nonostante la rateizzazione pareva dover essere sufficiente. Invece, a oggi, ancora non ci sono state chiusure o conferme definitive, per cui ci sarà ancora da attendere.

Gira, quindi, un’indiscrezione dal portale turco Fanatik, secondo cui il Galatasaray in caso di rallentamento importante o arginamento della trattativa Osimhen, potrebbe virare addirittura su un altro attaccante della Serie A, che è proprio uno degli obiettivi del Napoli.

Si tratta di Lorenzo Lucca, oggetto di voci di mercato di mezza Serie A, e, a quanto pare, anche attenzionato dalla Turchia. L’Udinese ha fatto una valutazione molto alta del classe 2000 arrivando a chiedere 35 milioni di euro, cifra che ha fatto un po’ raffreddare l’interesse della squadra di Antonio Conte.

In ogni caso, i problemi legati alla trattativa tra Osimhen e il Galatasaray sono legati ad alcune garanzie delle banche che potrebbero essere risolte già nella giornata di oggi con la riapertura degli istituti di credito di entrambi i paesi. Sarebbe stato direttamente il Presidente De Laurentiis a richiedere queste garanzie prima di accettare l’offerta.

La cifra finale che il Napoli riuscirebbe a incassare vendendo il nigeriano ammonterebbe comunque a 75 milioni di euro: 40 milioni subito e altri 35 da versare in due soluzioni entro 2 anni.

Il nome di Lucca resterebbe caldo in ogni caso, anche perché il Napoli dovrà certamente andare a rinforzare il reparto offensivo per affiancare a Lukaku un giocatore in grado di dare garanzie sia in campionato che in Champions League.