Indiscrezione dall’Inghilterra, l’anno prossimo Kvara potrebbe cambiare squadra

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Quella di Kvara è stata una vera e propria sorpresa di mercato firmata Aurelio De Laurentiis. Acquistato per 10 milioni di euro, adesso sta facendo impazzire le difese della Serie A e della Champions League con le sue giocate.

Sulla sua situazione è intervenuto Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24: “Resta a Napoli e a fine stagione dovrebbe arrivare un contratto adeguato alla sua classe. C’è la volontà del ragazzo e dell’entourage di andare avanti“.

Dall’Inghilterra, però, arriva una clamorosa ipotesi sul futuro del georgiano. Jamie Carragher, infatti, ai microfoni di CBS Sport ha dichiarato: “Penso che Kvaratskhelia sia il giocatore più interessante in Europa. La prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid“.

Ancora incerto, quindi, il futuro del giovane talento che sicuramente si sta facendo notare in Italia e in campo internazionale attirando su di sé i riflettori delle big europee.