Indiscrezione Napoli, un membro dello staff di Conte stava per volare in Arabia

Il quotidiano La Repubblica ha rivelato un clamoroso retroscena sul Napoli allenato da Antonio Conte. Proprio un membro dello staff del tecnico stava per abbandonare il club partenopeo per dirigersi in Arabia dove aveva ricevuto un’offerta molto interessante.

Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Mauro Sandreani, il quale però ha deciso all’ultimo minuto di restare a Napoli. Ecco cosa scrive il quotidiano sull’argomento:

“Altro elemento la eccellente preparazione atletica di Costantino Coratti e di tutto lo staff.

Nomi che il Napoli ormai deve imparare a conoscere. I siti elencano almeno otto di primo livello, altri scrivono fino a 10 più sei assistenti. Stava per andare via Sandreani in Arabia ma rimane anche lui”.

La squadra attualmente sta facendo molto bene sotto la guida di Antonio Conte e questo è anche grazie a tutto il suo staff. Non è, dunque, raro vedere membri ricevere offerte allettanti da altri paesi.