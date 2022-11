Indiscrezione Spalletti: “La Juventus non molto tempo fa lo ha contattato”

L’inarrestabile Napoli guidato dal mister Spalletti non si ferma, dopo aver conquistato Bergamo continua ad infiammare i tifosi in casa e tiene la vetta della classifica a ben otto punti di vantaggio dalla seconda.

Gli azzurri offrono ancora una volta la prova di quanto già pensato: una squadra forte dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico. Il merito? Da un lato l’importante turnover fortemente voluto dal presidente De Laurentiis, dall’altro l’ottimo lavoro svolto da Spalletti fuori e dentro il campo.

Sulla scia di quest’entusiasmo non tardano ad arrivare le prime indiscrezioni che vorrebbero il mister toscano in partenza da Napoli. La dichiarazione arriva dall’opinionista bianconero Francesco Oppini durante la trasmissione 7 Gold: “Vi lancio una bomba: la Juventus, non molto tempo fa, ha contattato Luciano Spalletti. I bianconeri, naturalmente, hanno pensato a lui non per la stagione in corso, ma per la prossima”.

Chissà se De Laurentiis sarà disposto a lasciarlo partire oppure se deciderà di sfruttare la clausola unilaterale che permetterebbe di allungare al 2024 il termine del contratto del tecnico di Certaldo a 2,8 milioni di euro a stagione più bonus.