Individuato il possibile sostituto in caso di partenza di Lang

Il futuro di Noa Lang al Napoli è tutt’altro che definito e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per chiarire il destino dell’esterno olandese. La sessione invernale di calciomercato è ormai entrata nel vivo, ma il club partenopeo non ha ancora messo a segno operazioni. La strategia della società guidata da Aurelio De Laurentiis appare improntata alla massima prudenza, con la chiara intenzione di intervenire solo a fronte di cessioni importanti che possano sbloccare nuove entrate economiche.

Il Napoli, infatti, si muove seguendo una linea di equilibrio finanziario: le spese non potranno superare gli incassi. In questo contesto, il direttore sportivo Giovanni Manna osserva con attenzione la situazione legata a Noa Lang, arrivato in estate dal PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la posizione del calciatore è tornata improvvisamente in discussione, tanto da rendere possibile una sua partenza già nel corso di questa finestra di mercato.

Le prestazioni altalenanti e alcune scelte tecniche recenti sembrano aver inciso sulle valutazioni del club. Lang, che fino a poco tempo fa sembrava orientato a restare e a giocarsi le proprie chance in maglia azzurra, potrebbe invece cambiare aria. Non è un dettaglio da poco il fatto che l’olandese sia destinato a partire dalla panchina anche nel big match contro l’Inter, segnale di una fiducia non più totale da parte dell’ambiente tecnico.

Sul giocatore, nel frattempo, si sono mossi con decisione alcuni club turchi. Galatasaray e Besiktas avrebbero già chiesto informazioni, manifestando un interesse concreto per l’esterno offensivo. La Super Lig rappresenterebbe per Lang una possibile occasione di rilancio, oltre a una soluzione gradita anche dal punto di vista economico per il Napoli.

In caso di cessione, la dirigenza azzurra non vuole farsi trovare impreparata. Giovanni Manna avrebbe già individuato il profilo ideale per sostituire Lang: Daniel Maldini dell’Atalanta. Il figlio d’arte è destinato a lasciare la formazione bergamasca e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante, sia per caratteristiche tecniche sia per margini di crescita. Il mercato del Napoli resta dunque in attesa, ma le prossime mosse potrebbero cambiare rapidamente lo scenario.