Ines Trocchia, cosa pensa dei calciatori? “Non sono molto interessata a loro, sono troppo fenomeni, i calciatori si credono fighi”

A “I Lunatici”, il programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, è stata ospite Ines Trocchia. La ragazza ha oramai spopolato sul web. Su Instagram, infatti, l’influencer conta ben 403 mila follower. Ed è proprio di questo social che Ines ha parlato, concentrandosi, soprattutto, sui tipi di messaggi privati che riceve quotidianamente.

LE BIZZARRE RICHIESTE SU INSTAGRAM – Famosa per programmi come In Forma e Sapore di Mare, Ines ha fatto il suo esordio nel mondo della moda. Originaria di Nola, paese in provincia di Napoli, la ragazza ha posato per copertine di riviste importanti: da Maxim a GQ, fino ad arrivare ad essere una playmate di Playboy. La bellezza della Torchia non è passata inosservata, soprattutto, sui social. Ai microfoni di “I Lunatici”, la ragazza ha rivelato la tipologia di messaggi strani che molto spesso riceve privatamente su Instagram:

“Capita che mi scriva gente strana, c’è chi mi chiede le scarpe usate, chi vuole le mie mutandine. Poi ci sono quelli che vogliono farmi da schiavi, mi chiedono se possono venire a pulire casa mia e sono pronti anche a pagarmi. Ma se dovessi fare una classifica, al primo posto metterei quelli che vogliono le foto dei miei piedi”.

COSA PENSA DEI CALCIATORI? – Un’altra tipologia di uomini che contatta spesso Ines, sono i calciatori. L’influencer ha spiegato come gli sportivi si approcciano sui social:

“Non sono molto interessata a loro, sono troppo fenomeni, i calciatori si credono fighi. Loro sanno che molte donne cadono ai loro piedi e hanno sempre un fare da piacioni. Ma se sei in un locale non vengono nemmeno a parlarti, ti fanno avvicinare da un amico, come su Instagram ti scrivono ma non ti seguono. Come se dovessero fare le cose di nascosto, perché magari sono sposati”.