Infarto fulminante per Domenico Cecere, ex portiere di Napoli e Avellino: muore a 51 anni

Mondo del calcio italiano in lutto. Nella giornata di oggi è venuto a mancare, all’età di 51 anni, l’ex portiere, tra le tante, di Avellino e Messina: Domenico Cecere. Cresciuto nelle giovanili della SSC Napoli, non è riuscito a sfondare in maglia azzurra ed è stato il terzo portiere della squadra nella stagione 1991-1992.

Molte sono le squadre a cui Cecere è legato: Palermo, Turris, Nola, Pescara, Bisceglie, Fermana, Cavese, Potenza, Gela, Siracura, oltre che Messina ed Avellino. Proprio con queste ultime due maglie il portiere è riuscito a farsi conoscere anche a livello nazionale.

Mentre si trovata nella casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta, il portiere è stato colto da un infarto fulminante che l’ha portato via dai suoi familiari e da chi lo voleva bene. Inutile l’intervento dei medici che non hanno potuto far altro che annunciarne il decesso.