Influencer di 39 anni partorirà in diretta streaming: “Lo faccio per soldi”

La notizia sta rimbalzando su ogni sito di gossip anche se non proviene dall’Italia. Cosa sta succedendo a questa influencer e modella britannica? Conosciamola meglio e scopriamo perché è stata attaccata.

CARLA BELLUCCI: MODELLA E INFLUENCER – Carla Bellucci, di origine britannica, è una modella e influencer di 39 anni seguita da quasi 120 mila follower su Instagram. La donna è incinta e ha svelato dettagli sulla sua gravidanza che ha lasciato i fan sbigottiti. La modella è anche abbastanza seguita su OnlyFans, sito in cui si paga per vedere contenuti speciali e privati di alcuni personaggi.

UNA DECISIONE PARTICOLARE – La cosa che ha lasciato i fan della Bellucci sbigottiti è la sua decisione di voler partorire in diretta streaming. Infatti, la donna è in dolce attesa e ha deciso di condividere con il mondo questo lieto evento. Una mossa di marketing perché Carla ha dichiarato apertamente di volerlo fare solo per soldi.

Al momento le hanno offerto 12 mila euro per questa decisione: “Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me”.

Ovviamente non tutti hanno apprezzato alcune delle dichiarazioni fatte dalla Bellucci in merito. “Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business. Sarò nervosa quel giorno, ma alla fine mi darebbero un sacco di denaro. Come posso rifiutare?” ha detto la donna. E voi? Siete d’accordo con questa scelta?