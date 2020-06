Influencer russa fidanzata con il figliastro, ora è incinta: l’annuncio su Instagram

Marina Balmasheva, nota influencer russa, poco tempo fa dichiarò su Instagram di aver intrapreso una relazione amorosa con il figliastro, ovvero Vladimir Shavirin, figlio dell’ex marito della donna. Il matrimonio di Marina è durato 10 anni prima di concludersi con un divorzio; tuttavia, la donna si è presa cura del figliastro, crescendolo data la differenza di età (15 anni).

La donna, dopo aver condiviso su Instagram una singolare foto, è stata pesantemente accusata e ha perso moltissimi follower in poche ore. A disturbare i fan, il modo in cui ha comunicato il lieto evento: un collage con uno scatto risalente a quando Vladimir aveva 7 anni e lei 22. Numerosi follower hanno definito l’avvenimento immorale pur non essendoci legame di sangue tra i due.

L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA – A distanza di un mese dall’annuncio, Marina ha svelato di essere incinta di quattro settimane dell’attuale compagno. I due stanno crescendo anche i fratelli di Vladimir come una famiglia a tutti gli effetti. “Sono stanca di nascondermi. So che è ancora presto ma voglio che lo sappiate. Nella vita tutto è possibile. Sono incinta di quattro settimane e sì, abbiamo deciso di sposarci” ha scritto su Instagram la donna mostrando il test di gravidanza. La foto in questione ha incassato 45 mila like e 4500 commenti.

https://www.instagram.com/p/CBIuHwtHmWh/?utm_source=ig_web_copy_link