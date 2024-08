Influencer, scoppia la polemica dopo il discorso sulla maternità: “Meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo”

Nei giorni scorsi a finire al centro della polemica sui social è stata Michelle Comi, giovane influencer e star di OnlyFans. La bufera è scoppiata dopo che la ragazza ha pubblicato un video in cui ha rivelato di non volere figli, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni che hanno indignato molti utenti dei social.

“Meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo” – Oltre ad essere al centro dell’attenzione dei social, la Comi è spesso anche protagonista di diverse polemiche. Dopo la presunta lite con Elisa Esposito, noto volto di TikTok, e un video in cui si lamentava dei regali costosi ricevuti da alcuni milionari, Michelle è nuovamente al centro della bufera.

Questa volta a far indignare il popolo del web è stato un video pubblicato dall’influencer sull’argomento “maternità”. A far scoppiare la polemica non è il fatto che la ragazza non voglia avere dei figli, ma alcuni punti affrontati nel breve filmato divenuto virale in poco tempo.

Michelle ha così esordito: “Lo faccio per lasciarlo ai miei genitori o fare Live su Instagram? Non mi faccio sformare la pancia per farmi uscire un coso dalla mia vagina”. Successivamente, la ragazza ha elencato i motivi per cui non vorrebbe avere figli in futuro.

La Comi si è poi scagliata duramente contro coloro che decidono di diventare genitori senza avere tutte le possibilità per garantire ai figli una vita agiata: “Non potete permettervi la tata, le vacanze, una scuola privata… Poi vi separate tutti perché siete schizzati. I figli vanno fatti se si vogliono e se si ha la possibilità”.

Dal canto suo, la star di OnlyFans ha spiegato di preferire una borsa di lusso ad un figlio. Ovviamente la Comi è stata presto sommersa dalle critiche, accusata di essere egoista ed immatura. C’è stato chi, però, ha apprezzato l’onestà dell’influencer.

Se da una parte Michelle non ha replicato a questi attacchi, dall’altra ha pubblicato un nuovo video sull’argomento. Nell’ammettere di essere stufa di doversi sempre difendere dalle offese e dalle critiche ricevute per le sue dichiarazioni, l’influencer ha aggiunto:

“Vi rovinate la vita perché alla fine vi ritrovate questo marmocchio che non volevate veramente ma che avete fatto. Sono poche le persone che li fanno perché sono scelte ragionate. Mille volte meglio spendere tutti i miei soldi dal chirurgo che usarli per mantenere un figlio”.