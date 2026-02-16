Infortuni Napoli, arrivano pessime notizie per Antonio Conte

L’infortunio di Amir Rrahmani tiene in apprensione l’ambiente Napoli dopo la sfida pareggiata contro la Roma. Il difensore kosovaro ha lasciato il campo accusando un problema fisico che, fin da subito, ha destato qualche timore nello staff medico azzurro. Le prime sensazioni emerse nel post-gara non sono state incoraggianti e hanno acceso l’allarme in vista dei prossimi impegni. Nelle ore successive alla partita, dal Kosovo sono filtrate notizie preoccupanti: secondo alcune indiscrezioni, il centrale potrebbe rischiare uno stop più lungo del previsto.

Rrahmani si sottoporrà agli accertamenti medici di rito nelle prossime ore, che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Solo allora il Napoli potrà avere un quadro definitivo e programmare le scelte future, nella speranza che l’allarme rientri e che il difensore possa tornare presto a disposizione senza complicazioni.