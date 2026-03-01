Il Napoli inizia a intravedere la luce dopo settimane complicate sul fronte infortuni. In vista della prossima sfida di campionato contro il Torino, arrivano infatti segnali incoraggianti per Antonio Conte e per un ambiente che attendeva con ansia notizie positive dall’infermeria. Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay sono sempre più vicini al rientro e potrebbero già figurare nell’elenco dei convocati.

La situazione più avanzata riguarda Frank Anguissa e Scott McTominay. Entrambi hanno superato la fase più delicata del recupero e, salvo sorprese, potrebbero trovare spazio a gara in corso, mettendo minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

Diverso il discorso per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è in buone condizioni fisiche, ma lo staff medico e tecnico preferisce non affrettare i tempi. La prudenza resta la parola d’ordine: il suo rientro sarà gestito con calma, evitando qualsiasi rischio di ricadute. Per lui, quindi, è più probabile una presenza iniziale solo in panchina.

In ogni caso, il clima attorno al SSC Napoli è tornato positivo. Dopo un periodo segnato da assenze pesanti, ritrovare tre pedine così importanti rappresenta una boccata d’ossigeno per Conte e un motivo di entusiasmo per i tifosi. La sfida contro il Torino potrebbe non essere ancora quella dei rientri completi, ma segna comunque un passaggio chiave verso il ritorno alla normalità. Conferme, in tal senso, sono arrivate anche dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa post-Verona.