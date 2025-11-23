Infortuni Rrahmani e Hojlund, le prime sensazioni: Gilmour non dovrebbe prendere parte alla partita

Buone notizie per Antonio Conte e per tutto l’ambiente azzurro. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, a preoccupare erano soprattutto le condizioni di Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, entrambi costretti al cambio nel corso del match. Le sensazioni, però, sono positive: l’uscita è stata dettata esclusivamente dalla precauzione, senza alcun problema muscolare rilevante.

Per Conte si tratta di una notizia fondamentale, considerando il peso specifico dei due giocatori nell’equilibrio della squadra. Hojlund sta ritrovando brillantezza e fiducia, mentre Rrahmani resta uno dei pilastri della linea difensiva.

Più incerta, invece, la situazione di Spinazzola. L’esterno verrà testato nelle prossime ore per capire se potrà recuperare. La sensazione è che lo staff voglia evitare rischi e decidere soltanto all’ultimo, ma la sua presenza rimane in dubbio.

Nessuna possibilità, invece, per Gilmor, che non dovrebbe prendere parte alla partita. Una defezione già messa in conto, ma compensata dal recupero, quasi certo, dei due titolari usciti sabato. Per Conte, dunque, la vigilia di Champions si apre con un sorriso: il Napoli ritrova le sue colonne e può preparare la gara con più serenità.