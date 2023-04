Napoli, Simeone verso il recupero: c’è la data per il rientro. Osimhen non in condizione, possibile panchina con la Juventus

La prossima partita di campionato vedrà il Napoli affrontare la trasferta di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra di Luciano Spalletti ha diversi calciatori infortunati e la partita contro il Milan, in Champions League, non ha fatto altro che aggravare una situazione già difficile.

Ai box anche un attaccante azzurro, Giovanni Simeone, il quale ha rimediato un infortunio non di poco conto. Le ultime indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche, però, sono rassicuranti e il calciatore ha iniziato a svolgere lavoro personalizzato sul campo. Contro i bianconeri, ovviamente, non ci sarà, ma l’attaccante punta a rientrare già a fine mese. L’obiettivo è rientrare almeno tra i convocati per la partita in casa contro la Salernitana. Reale, invece, è la sua presenze contro l’Udinese, gara che si giocherà il 2 maggio.

Non sono ancora rassicuranti, invece, le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha recuperato dall’infortunio che l’ha tenuto fermo per diverse settimane ma la condizione fisica non è ancora eccellente.

Per questo motivo, come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore e potrebbe anche partire dalla panchina nella partita contro la Juventus.