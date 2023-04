Infortuni SSC Napoli, Matteo Politano rischia fino a sei settimane di stop?

Dopo la partita contro il Milan, non arrivano buone notizie per la SSC Napoli. Il mister azzurro, Luciano Spalletti, infatti, dovrà fare a meno di diversi calciatori in vista della partita contro la Juventus in Serie A.

Molti, infatti, sono gli infortuni rimediati contro i rossoneri, Amir Rrahmani che è uscito nel secondo tempo per un trauma contusivo al piede, Mario Rui per un altro trauma al ginocchio destro e, infine, Matteo Politano che è dovuto uscire dal campo per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

In particolare, preoccupano le condizioni di quest’ultimo, il quale potrebbe aver concluso in anticipo la stagione. Uscito in lacrime dal terreno di gioco, nella giornata di oggi ci saranno maggiori accertamenti che potrebbero portare il calciatore a restare fuori per un periodo tra quattro e sei settimane, ovvero quando la stagione sportiva calcistica è ormai giunta a conclusione.