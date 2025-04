Infortunio Alessandro Buongiorno, le condizioni del difensore della SSC Napoli

Contro il Torino il Napoli ha portato a casa tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. A rovinare la festa, seppur parzialmente, le condizioni fisiche di alcuni calciatori ed in particolare di Frank Zambo Anguissa e soprattutto Alessandro Buongiorno.

Entrambi, infatti, sono usciti anzitempo nella ripresa per via di infortuni. Il primo, come riporta una nota ufficiale della SSC Napoli è uscito per una botta al fianco, mentre l’ex Torino per un risentimento muscolare alla coscia destra.

INFORTUNIO ALESSANDRO BUONGIORNO, DOMANI CONFERME SULLE CONDIZIONI DEL DIFENSORE: RISCHIA DI STARE FUORI 1-2 SETTIMANE PER UN RISENTIMENTO MUSCOLARE?

Mentre per il primo il tutto si potrebbe riassorbire già nella giornata di domani, da valutare sono le condizioni del difensore azzurro. Nella giornata di domani ci saranno sicuramente maggiori informazioni ma al momento è in forte dubbio la sua presenza nella trasferta insidiosa di Lecce. Il difensore potrebbe restare fuori per 1-2 settimane.