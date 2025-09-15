lunedì, Settembre 15, 2025
HomeSportCalcioInfortunio Alex Meret, il Corriere del Mezzogiorno ottimista: "Recupera per la prima...
Calcio

Infortunio Alex Meret, il Corriere del Mezzogiorno ottimista: “Recupera per la prima di Champions?”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Alex Meret
Fonte foto: Di Werner100359 - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77762088

Un’assenza improvvisa, un posto in tribuna e la voce che corre veloce tra i tifosi: “Conte lo ha messo fuori, segnale chiaro”. Per un paio d’ore il caso Alex Meret è stato questo, un giallo da spogliatoio che ha alimentato dubbi e tensioni alla vigilia di settimane cruciali.

Poi la verità, meno clamorosa ma non per questo meno importante: nessuna bocciatura, ma un infortunio muscolare. Una diagnosi che, sul momento, ha fatto scattare l’allarme, perché il calendario azzurro non concede tregua e perdere il portiere titolare avrebbe significato cominciare in salita.

NAPOLI, NULLA DI GRAVE PER ALEX MERET: IL PORTIERE DEL NAPOLI PUO’ RITORNARE A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE GIA’ IN OCCASIONE DELLA PARTITA CONTRO IL MANCHESTER CITY

E invece arriva il colpo di scena che cambia lo scenario. Come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, la situazione è meno grave del previsto: “Un’ottima notizia per il Napoli e per Antonio Conte. L’infortunio che ha costretto Alex Meret a saltare la sfida contro la Fiorentina è meno grave del previsto. Il portiere azzurro, fermato da un problema muscolare al flessore, potrebbe infatti recuperare in tempo per la prima di Champions League”.

Articolo precedente
Bonus auto elettriche, piattaforma attiva dal 15 ottobre: come richiederlo
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode