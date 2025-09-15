Infortunio Alex Meret, il Corriere del Mezzogiorno ottimista: “Recupera per la prima di Champions?”

Un’assenza improvvisa, un posto in tribuna e la voce che corre veloce tra i tifosi: “Conte lo ha messo fuori, segnale chiaro”. Per un paio d’ore il caso Alex Meret è stato questo, un giallo da spogliatoio che ha alimentato dubbi e tensioni alla vigilia di settimane cruciali.

Poi la verità, meno clamorosa ma non per questo meno importante: nessuna bocciatura, ma un infortunio muscolare. Una diagnosi che, sul momento, ha fatto scattare l’allarme, perché il calendario azzurro non concede tregua e perdere il portiere titolare avrebbe significato cominciare in salita.

NAPOLI, NULLA DI GRAVE PER ALEX MERET: IL PORTIERE DEL NAPOLI PUO’ RITORNARE A DISPOSIZIONE DI ANTONIO CONTE GIA’ IN OCCASIONE DELLA PARTITA CONTRO IL MANCHESTER CITY

E invece arriva il colpo di scena che cambia lo scenario. Come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, la situazione è meno grave del previsto: “Un’ottima notizia per il Napoli e per Antonio Conte. L’infortunio che ha costretto Alex Meret a saltare la sfida contro la Fiorentina è meno grave del previsto. Il portiere azzurro, fermato da un problema muscolare al flessore, potrebbe infatti recuperare in tempo per la prima di Champions League”.