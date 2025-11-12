mercoledì, Novembre 12, 2025
Infortunio Anguissa, l’ipotesi de Il Mattino: “Con la Coppa d’Africa tornerà da Conte tra due mesi”

Di Moreno Zannone
Anguissa. Fonte: Wikimedia

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha accusato un problema muscolare durante un allenamento con la nazionale del Camerun. Dopo aver ricevuto la comunicazione, il Napoli si è immediatamente messo in contatto con la federazione camerunese.

Le prime sensazioni non sono particolarmente positive: secondo i medici, Anguissa potrebbe restare fermo per circa 30-40 giorni. Si tratterebbe di un infortunio muscolare di media entità, che richiederà un periodo di riabilitazione e un graduale ritorno agli allenamenti per evitare ricadute.

ANGUISSA, INFORTUNIO E COPPA D’AFRICA: CONTE POTREBBE AVERLO A DISPOSIZIONE DIRETTAMENTE TRA DUE MESI

Di conseguenza, il centrocampista camerunese rischia di non rientrare in campo prima della metà di gennaio, considerando anche la sua partecipazione alla Coppa d’Africa, in programma dal 15 dicembre. Un’assenza pesante per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di uno dei pilastri del centrocampo azzurro in un periodo cruciale della stagione.

