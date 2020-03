Infortunio Buffon, in forte dubbio per Juventus-Milan: le ultime

In attesa di capire se il pubblico sarà presente sulle tribune dello Stadium o meno, la Juventus continua a preparare la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con il Milan, in programma domani sera alle ore 20:45. I bianconeri partono leggermente favoriti in virtù dell’1-1 rimediato a San Siro, ma la qualificazione resta apertissima.

INFORTUNIO – Per Maurizio Sarri non arrivano buone notizie sul fronte Buffon. Il portiere domani sarebbe sceso in campo dal primo minuto ma difficilmente sarà impiegato. Nella giornata di ieri il giocatore non si è allenato regolarmente a causa di un attacco di lombalgia. Al suo posto pronto Szczesny.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Stefano Pioli