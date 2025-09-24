Infortunio Buongiorno, aggiornamento SKY sul recupero: rischia di saltare anche la sfida con l’Inter di fine ottobre

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Alessandro Buongiorno dovrà restare ai box più a lungo del previsto. Le indiscrezioni raccolte da Sky Sport parlano di uno stop non inferiore al mese, con il difensore azzurro destinato a saltare una serie di partite.

L’allarme è scattato subito dopo l’infortunio, ma ora lo scenario appare chiaro: niente sfida contro il Milan a San Siro e, con ogni probabilità, forfait anche per la super-sfida con l’Inter al Maradona. Due appuntamenti che avrebbero visto Buongiorno protagonista assoluto, e che invece dovrà guardare dalla tribuna.

Per Conte è un colpo durissimo. In un momento della stagione in cui il calendario non concede respiro, perdere il leader della difesa significa ridisegnare meccanismi consolidati e affidarsi alle alternative. Proprio quando la Champions e il campionato si intrecciano, l’assenza del centrale rischia di diventare un problema serio.

Basta scorrere l’elenco delle prossime sfide per capire la portata della tegola: Milan-Napoli il 28 settembre, Napoli-Sporting il 1° ottobre, Napoli-Genoa il 5, poi Torino-Napoli il 18 dopo la sosta. A seguire, due battaglie europee e di Serie A: PSV-Napoli il 21 e Napoli-Inter il 25 ottobre. Un tour de force che i compagni dovranno affrontare senza il loro pilastro difensivo.