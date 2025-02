Infortunio Buongiorno, il difensore non è ancora pronto: Conte non lo farà ancora giocare

Antonio Conte vuole molta cautela sul rientro di Alessandro Buongiorno. L’infortunio del difensore della SSC Napoli è stato peggio del previsto. Il suo rientro era previsto per fine gennaio, inizialmente per la partita contro l’Atalanta, poi la Juventus ed infine con la Roma. In nessuna di queste partite, però, è sceso in campo.

A parlare della situazione Buongiorno il giornalista di SKY, Francesco Modugno, ai microfoni di Radio Marte: “L’allenamento congiunto di ieri con il Giugliano è stato di fatto organizzato per Buongiorno. Il difensore è rimasto in campo per novanta minuti”.

INFORTUNIO ALESSANDRO BUONGIORNO, CAUTELA DA PARTE DI MISTER CONTE: CONTINUERA’ A PUNTARE SU JUAN JESUS TITOLARE FINO A QUANDO NON CI SARANNO GARANZIE DA PARTE DEL DIFENSORE

“È possibile che l’ex Toro rientrerà tra i titolari più avanti, per non correre rischi e per non cambiare adesso le dinamiche della fase difensiva. Nessuno vorrebbe essere al posto di Conte: mettere dentro Buongiorno, oggi, vuol dire togliere un Juan Jesus di assoluta affidabilità, bravo in costruzione e che vive un momento di condizione psico-fisica ottimale. Per un allenatore, andare a toccare certi equilibri non è mai cosa facile”.