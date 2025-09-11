Infortunio David Neres, il colpo di scena prima di Firenze: arriverà la convocazione di Antonio Conte

Il Napoli riabbraccia David Neres. Dopo lo stop improvviso che lo aveva bloccato a poche ore dalla sfida con il Cagliari, il brasiliano torna a disposizione. Nessun guaio serio, solo un affaticamento muscolare che lo staff medico ha preferito non sottovalutare.

In questi giorni di pausa, l’esterno si è allenato senza sosta per ritrovare la forma. Ora è pronto a dare spettacolo e il suo rientro pesa come un acquisto di lusso. Antonio Conte lo porterà con sé a Firenze. Per il match di sabato sera contro la Fiorentina, il tecnico azzurro lo convocherà.

Un segnale forte, che racconta non solo la fiducia nel recupero fisico, ma anche la volontà di avere nuove frecce al proprio arco. Il Napoli si prepara a un ciclo complicato e Neres diventa un jolly prezioso. La sua qualità può cambiare volto alle partite. Per Conte, avere Neres già arruolabile è una vittoria anticipata. Ora la palla passa al campo.