Infortunio David Neres, Conte e staff un po’ preoccupati: rischia di saltare anche l’esordio Champions?

David Neres è uno di quei calciatori che dividono. Da un lato c’è il talento cristallino, capace di accendere una partita con un dribbling o una giocata improvvisa; dall’altro c’è una fragilità fisica che negli anni ne ha frenato la crescita. Dall’Ajax al Benfica fino al Napoli, il brasiliano ha sempre dovuto fare i conti con infortuni frequenti, spesso muscolari, che hanno spezzato sul nascere la continuità delle sue prestazioni.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta: “Con ordine: a preoccupare un po’ di più è David il brasiliano, fuori sin dalla vigilia della seconda contro il Cagliari per un affaticamento muscolare ufficialmente comunicato dal club a ridosso del fischio d’inizio, ma ovviamente fuori anche dall’allenamento congiunto con l’Avellino”.

“Le condizioni di Neres, comunque, saranno analizzate giorno dopo giorno a partire da oggi: se non ci sarà alcun rischio, l’obiettivo è aggregarlo al gruppo in tempo utile per consentire a Conte di convocarlo per Firenze”.

Antonio Conte osserva la situazione con crescente preoccupazione. L’allenatore sa bene quanto Neres possa dare in termini di imprevedibilità offensiva, ma conosce altrettanto bene i pericoli legati a un impiego affrettato. Per questo la sua presenza nella trasferta di Firenze resta in dubbio: lo staff valuterà solo nelle ore immediatamente precedenti al match se inserirlo o meno tra i convocati. Probabile, nel caso in cui salti Firenze, che sia in dubbio anche per l’esordio in Champions.