Infortunio David Neres, si avvicina il ritorno in campo

Il Napoli può sorridere: David Neres si avvicina al rientro e potrebbe essere a disposizione già per la sfida con la Fiorentina. L’attaccante brasiliano, fermato da un’infiammazione all’adduttore, era stato tenuto a riposo contro il Cagliari per evitare rischi e favorire un recupero completo in vista delle prossime gare.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, riporta: “Per la ripresa vuole esserci anche Neres, out col Cagliari: adduttore infiammato, così la scelta di preservarlo per le prossime partite”

La sua presenza potrebbe rivelarsi determinante, soprattutto perché offre soluzioni offensive diverse. Neres ha la capacità di spezzare le difese chiuse con accelerazioni improvvise e giocate individuali che possono cambiare il corso della partita. La sua condizione sarà monitorata giorno dopo giorno, ma l’obiettivo è riaverlo al top già dal prossimo impegno di campionato.

NON SOLO DAVID NERES, ANCHE MILINKOVIC SAVIC SAREBBE PRONTO IN OCCASIONE DELLA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA

Anche per Sergej Milinković-Savić arrivano segnali incoraggianti. Il centrocampista ha scelto di restare a Castel Volturno durante la sosta per allenarsi con continuità agli ordini di Antonio Conte, con l’obiettivo di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra. Con il calendario fitto che attende gli azzurri, il suo impiego nelle partite che seguiranno appare sempre più probabile.