Infortunio De Bruyne, arrivano buone notizie da Castel Volturno: rientro previsto a marzo

Dopo mesi di attesa e apprensione, arrivano finalmente segnali incoraggianti sulle condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha vissuto un lungo periodo lontano dal campo a causa di un infortunio serio, che lo ha costretto a uno stop forzato durato oltre quattro mesi. Un’assenza pesante, non solo per il calciatore, ma anche per la sua squadra, privata di uno dei suoi elementi più decisivi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il peggio sembra ormai alle spalle. De Bruyne è pronto a rientrare in Italia già questo sabato, quando farà ritorno a Castel Volturno per completare l’ultima fase del suo percorso di recupero. Un passaggio fondamentale per ritrovare ritmo, condizione fisica e soprattutto fiducia.

Il lavoro svolto negli ultimi mesi ha dato risposte positive e lo staff medico è fiducioso sulla completa guarigione del calciatore. Il programma prevede un reinserimento graduale, senza forzature, ma con l’obiettivo chiaro di rivederlo presto protagonista. Le sensazioni, trapelate dall’ambiente, parlano di un atleta motivato e determinato a lasciarsi definitivamente alle spalle questo difficile capitolo.

Se tutto procederà secondo i piani, il rientro in campo potrebbe avvenire già nel mese di marzo. Una notizia che accende l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori, pronti ad accogliere nuovamente il talento belga sul rettangolo verde. Il conto alla rovescia è iniziato.