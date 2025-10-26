Infortunio De Bruyne, ipotesi shock: tempi di recupero lunghissimi, la data del rientro

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: durante la sfida contro l’Inter, Kevin De Bruyne è stato costretto a lasciare il campo dopo aver calciato il rigore. Le prime sensazioni, provenienti dallo staff medico azzurro, non sono affatto positive e fanno temere il peggio per il fuoriclasse belga.

Secondo quanto trapela, l’infortunio potrebbe essere una recidiva di quello patito due anni fa, quando De Bruyne fu costretto a restare fermo per un lungo periodo a causa di un’operazione. Questa volta, la dinamica dell’episodio e il dolore immediato accusato dal giocatore lasciano pensare che sia la stessa situazione.

Il club partenopeo ha già programmato gli esami nelle prossime ore, che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Tuttavia, le prime valutazioni interne parlano di uno stop che potrebbe durare fino a tre mesi, mettendo seriamente a rischio il resto del 2025 per il numero 17 azzurro.

Conte e tutto l’ambiente napoletano restano in apprensione: la perdita di De Bruyne sarebbe un colpo durissimo in un momento delicato della stagione, con il Napoli impegnato su più fronti. In attesa dell’esito definitivo degli accertamenti, cresce la preoccupazione che l’anno del belga possa essersi già chiuso qui.