Infortunio De Bruyne, massima cautela per evitare ricadute: l’avvertimento dei medici dal Belgio

L’infortunio di Kevin De Bruyne continua a condizionare i piani del Napoli. Il centrocampista belga è fermo da diverse settimane e il suo rientro è previsto solo all’inizio di marzo, una data che impone ancora pazienza all’ambiente azzurro. Un’assenza pesante, soprattutto per un calciatore chiamato a dare qualità ed esperienza in una fase cruciale della stagione.

Circa quindici giorni fa, De Bruyne ha finalmente abbandonato le stampelle, iniziando una nuova fase del recupero. Da quel momento il lavoro procede con gradualità, tra sedute personalizzate e carichi controllati. Conte e il Napoli si aspettavano una ripresa leggermente più rapida.

Dallo staff medico del Belgio è arrivata una linea chiara: massima cautela. Forzare ora potrebbe portare a una ricaduta, rischio che nessuno vuole correre. Lo stesso De Bruyne è perfettamente consapevole dell’importanza di un recupero completo, anche perché il suo grande obiettivo resta quello di tornare al top della forma in vista dei Mondiali.

Antonio Conte non ha nascosto il proprio malumore. In conferenza stampa il tecnico ha lasciato trapelare tutta la sua insoddisfazione per le problematiche di questa prima parte di stagione. Il Napoli dovrà quindi stringere i denti ancora per qualche settimana, nella speranza che la prudenza di oggi permetta di riavere un De Bruyne decisivo domani.