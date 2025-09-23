Infortunio di Buongiorno, Napoli in apprensione per il suo difensore

Momenti di apprensione in casa Napoli dopo la sfida di campionato contro il Pisa. Nonostante la vittoria per 3-2, a tenere banco sono le condizioni di Alessandro Buongiorno. Durante il secondo tempo, il difensore ha avvertito un forte dolore all’adduttore sinistro, costringendolo a chiedere immediatamente la sostituzione. La sensazione di malessere è stata evidente fin da subito, al punto da spingere lo staff tecnico a intervenire rapidamente.

L’episodio si è verificato all’80° minuto di gioco, quando l’ex centrale del Torino ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Al suo posto è entrato il brasiliano Juan Jesus, chiamato a completare la retroguardia partenopea in un momento delicato della gara. Per Buongiorno, già reduce da altri acciacchi muscolari nelle scorse settimane, questo nuovo stop rappresenta un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Il difensore ha abbandonato il campo camminando sulle proprie gambe, ma zoppicava vistosamente e mostrava un’espressione sofferente. Le prime valutazioni dello staff medico del Napoli parlano di un possibile risentimento muscolare alla coscia sinistra, con sospetti che interessano in particolare l’adduttore o, in alternativa, il quadricipite. Tuttavia, solo gli accertamenti clinici potranno stabilire con precisione la natura dell’infortunio.

Il club ha infatti annunciato che nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà a esami strumentali, tra cui ecografie e risonanze magnetiche, per determinare l’entità del problema e i tempi di recupero. Un verdetto fondamentale per capire se Buongiorno dovrà fermarsi a lungo o se potrà tornare presto a disposizione di mister e compagni.

A confermare le preoccupazioni è stata anche la redazione di DAZN, che nel post-partita ha riferito di un dolore “abbastanza intenso” all’adduttore sinistro. La speranza di società e tifosi è che l’infortunio si riveli meno grave del previsto, permettendo al difensore di rientrare al più presto e continuare a dare il proprio contributo alla stagione del Napoli.