Infortunio Di Lorenzo, domani già a Villa Stuart: le prime sensazioni da Castel Volturno

Arrivano pessime notizie dal Maradona per il Napoli e per tutto il suo popolo. La serata di ieri, che doveva essere una sfida importante contro la Fiorentina, si è trasformata in un vero e proprio incubo per Giovanni Di Lorenzo, costretto ad abbandonare il campo per un grave infortunio che rischia di mettere la parola fine alla sua stagione. Il capitano azzurro ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio partita di ieri e fin da subito le sue condizioni sono apparse serie. Le immagini a fine gara hanno colpito tutti: Di Lorenzo ha lasciato lo stadio sorretto dalla moglie e dal figlia, aiutato a camminare con le stampelle, un momento che racconta tutta la drammaticità dell’accaduto.

Le prime sensazioni da Castel Volturno, purtroppo, non lasciano spazio all’ottimismo. Il difensore del Napoli avrebbe rimediato la rottura del legamento crociato, uno degli infortuni più temuti per un calciatore. Domani mattina il giocatore sarà già a Villa Stuart per tutti gli accertamenti del caso, che però sembrano ormai una formalità per confermare un verdetto già scritto.

In caso di conferma, la stagione di Di Lorenzo sarebbe praticamente conclusa. I tempi di recupero per questo tipo di infortunio non sono brevi: servono almeno sei mesi prima di poter tornare in campo, seguendo un percorso di riabilitazione lungo e delicato. Per rivederlo in campo, quindi, considerando anche il recupero fisico, bisognerà aspettare almeno il prossimo settembre.

Una tegola pesantissima per il Napoli, che perde un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, e soprattutto per Giovanni Di Lorenzo, simbolo di leadership, affidabilità e sacrificio. Ora inizia la sfida più dura, quella contro il tempo, con la speranza di rivedere presto il capitano tornare a lottare con la fascia al braccio.